Mobalik na sab sa Pilipinas ang pipila sa labing lig-on nga men's volleyball teams sa tibuok kalibotan human nakuha sa nasod ang katungod sa pag-host sa Week 2 sa 2027 Volleyball Nations League (VNL).
Gipahibalo sa VNL ang listahan sa mga host countries alang sa sunod tuig nga edisyon, diin ang Pilipinas maoy mo-host sa kasamtangang world No. 3 nga Russia, 2026 runner-up USA, ug ang volleyball powerhouse nga Japan, lakip na ang Slovenia, Finland, Iran, ug China.
Gawas sa Pilipinas, gitudlo sab ang France ug Bulgaria isip mga host sa Week 2, samtang ang Slovenia, Brazil, ug China maoy napili nga mo-host sa Week 1 nga gikatakda sa Hunyo 9 ngadto sa 13. Ang Brazil, USA, ug Japan sab ang giila nga mga host sa Week 3 gikan sa Hulyo 14 ngadto sa 18.
Kini na ang ikalimang higayon sulod sa milabayng unom ka tuig nga napili ang Pilipinas isip host country sa VNL.
Unang gi-host sa nasod ang maong torneyo niadtong 2022 diin parehong nagduwa ang men's ug women's divisions sa Smart Araneta Coliseum. Niadtong 2023 ug 2024, mibalik ang VNL sa Pilipinas aron dalhon ang aksyon sa men's division nga gisalmotan sa mga team gikan sa Japan, Brazil, ug Italy.
Human napakyas sa pag-host niadtong 2025, mibalik ang VNL sa Pilipinas karong tuiga pinaagi sa pagdala sa women's division nga gipangulohan sa Japan, Serbia, Italy, Dominican Republic, USA, ug Czechia. / RSC