Manicurista nga nag-home service nangawat og alahas sa iyang suki

Gisikop sa kapulisan ang usa ka beautician human gireklamo sa iya ra sab nga suki nga giingo’ng nangawat og kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa mga alahas sulod sa ilang panimalay sa Barangay Mohon, Talisay City, alas 6:00 sa gabii niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026.
Ang gidakop giila lamang sa alyas Niña, 41, miyembro sa LGBTQ community, residente sa Barangay Dumlog, Talisay City.
Gitanggong siya sa Talisay City Police Station ug nag-atubang og kasong pagpangawat.
Ang nireklamo mao si alyas Joy, 41, minyo, residente sa Barangay Mohon.
Sumala sa kapulisan, namatikdan sa biktima nga nawala ang iyang mga mahalong alahas, lakip ang kwintas nga gibanabana nga nagkantidad og P400,000, duha ka pulseras nga P80,000 matag usa, laing kwintas nga P135,000, ug P3,000 nga kuwarta.
Pinaagi sa hot pursuit operation, nasubay ug nasikop si Niña alas 10:00 sa gabii sa maong adlaw ug narekober sab sa iyang posisyon ang mga alahas ug kuwarta nga giingong iya sa biktima.
Sa pahayag sa biktima, giingon niyang nag-home service og manicure ug pedicure si Niña sa ilang balay ug nakatulog.
Nidugang si Joy nga ang iyang 7-anyos nga anak maoy nakakita kang Niña nga nisaka sa ikaduhang andana sa ilang balay.
Pagmata niya, iyang namatikdan nga nawala na ang mga alahas ug kuwarta, ug wala siyay laing bisita gawas kang Niña.
Gidudahan sab sa biktima nga adunay gi-spray ang beautician nga maoy hinungdan sa iyang pagkatulog.
Apan sa pakighinabi sa mga tigbalita, gihimakak ni Niña ang mga pasangil batok kaniya.
Gipasabot sab niya nga limpyo ang iyang konsensya ug wala siya mangawat ug andam moatubang sa kaso nga ipasaka batok kaniya. / GPL