Manikurista nasikop sa buy-bust

Nadakpan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Consolacion Municipal Police Station ang usa ka manikurista nga giisip nga high value target (HVT) atol sa gihimong buy-bust sa Barangay Cansaga, Lungsod sa Consolacion niadtong Biyernes sa hapon, Pebrero 27, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas “Cindy,” 33, lumad nga taga Barangay Maslog, Siyudad sa Danao.
Nakuha gikan sa suspek ang duha ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 50 gramos ug adunay banabana nga kantidad nga P340,000.
Gawas sa ilegal nga drugas, narekober sab ang buy-bust money, usa ka cellular phone, ug ang sakyanan nga gigamit sa pag-deliver sa kontrabando.
Matod ni PDEA 7 spokesperson Leia Alcantara, tulo ka semana nga gipaubos sa “case buildup” ang suspek sa wala pa ang operasyon.
Nasayran nga makabaligya si Cindy og hangtod sa 500 gramos nga shabu matag semana.
Base sa dugang impormasyon gikan ni Alcantara, nasuta sab nga ang bana sa suspek kasamtangang nabilanggo tungod gihapon sa kaso sa ilegal nga drugas.
Ang suspek gitakda nga pasakaan og kaso sa pagpamaligya og drugas. / AYB