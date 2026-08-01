Manila Clasico sa dominggo

Mga duwa karon:
5:15 P.M Rain or Shine E-Painters batok Meralco Bolts
7:30 P.M Barangay Ginebra Gin Kings batok Magnolia Hotshots
Sumpayan sa Barangay Ginebra Gin Kings ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots ang pahina sa ilang rivalry nga gitawag og Manila Clasico sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup karong Dominggo, Agosto 2, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.
Gilauman nga magdasok ang basketball fans sa doubleheader karong adlawa nga bidahan sa Hotshots ug Gin Kings sa main game alas 7:30 sa gabie.
Sa di pa magbangga ang duha ka higante nga kuponan, ablihan sa Rain or Shine Elasto Painters ug Meraclo Bolts ang kulbahinam nga adlaw sa first game alas 5:15 sa hapon.
Ang Gin Kings nga pangulohan ni import Justin Brownlee ug Hotshots nga itimon ni KJ Buffen pulos gustong mobawi gikan sa ilang hinay nga pagsugod sa conference.
Sa ilang uwahing panagsangka sa Commissioner’s Cup niadtong Abril, nidaog ang Ginebra sa kulbahinam nga paagi diin napasulod ni RJ Abarrientos ang layup gikan sa inbound nga pasa ni Scottie Thompson para sa 91-89 nga kadaogan sa Ginebra nga maoy nipayanog sa puno nga Mall of Asia Arena.
Ang Manila Clasico mao ang usa sa pinakasikat nga rivalry sa 50 ka tuig nga history sa PBA. Gisugdan kini og tawag sa maong pangalan sa uwahing bahin sa 2000s.
Sa wa pa kini gitawag nga Manila Clasico daan nga nga adunay rivalry ang Ginebra ug Magnolia (Purefoods) franchise, sa panahon pa nila Alvin Patrimonio, Jojo Lastimosa ug Jerry Codiñera sa Purefoods batok sa grupo ni legend Robert Jaworski.
Nagpadayon kini hangtod sa modern era ni James Yap ug Peter June Simon batok sa Gin Kings combo nila Jayjay Helterbrand ug Mark Caguioa.
Sa ika-50 nga season sa liga, giatangan ug dumogun gihapon sa PBA fans ang Manila Clasico. / RSC