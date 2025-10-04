Manila clasico sa season 50

Ang rivalry sa Barangay Ginebra Gin Kings ug Magnolia Hotshots nga sikat sa tawag nga “Manila Clasico” ang mobukas sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Dominggo, Oktubre 5, 2025, didto sa Smart Araneta Coliseum.
Giatngan pud sa maong tapad ang panag-abot sa beteranong coach Tim Cone ug ang iyang batos kaniadto nga si LA Tenorio, kinsa mao na ang mogiya sa Hotshots.
Mismong si PBA Commissioner Willie Marcial ang niingon nga gipili nila ang maong opening game tungod sa face-off ni Cone ug Tenorio.
“Lahat naman pwede (any kind of matchup) pero pinili naman ang Ginebra-Magnolia for Tim Cone versus LA,” batbat ni Marcial atol sa PBA Season 50 media launch.
Si Cone ug Tenorio dugay na gakuyog isip coach ug player didto pa sa Alaska Milk ngadto sa Ginebra ug lakip pa sa Gilas Pilipinas.
Lahi karon ang ilang panag-agbat kay si Tenorio usa naman pud ka coach.
Sugdan ang duwa alas 7:30 sa gabii inig human sa Season 49 Leo Awards, diin pasidunggan og individual awards sila June Mar Fajardo, Robert Bolick, Arvin Tolentino, ug uban pa.
Giatngan pud ang posibilidad nga moduwa si Tenorio kay gilista man siya isip playing coach.
Sa kampo sa Ginebra, mga bag-ong rekrut nga magpataas sa depensa ug kusog mao sila Norbert Torres ug rookie nga si Sonny Estil. Apan mamahimong dakong kawad-an alang kanila si Jamie Malonzo nga milarga na paingon sa abroad.
Ang Magnolia, sa laing bahin, nakakuha usab og dugang kusog pinaagi nila Paolo Taha ug Javi Gomez de Liano, nga mopuno sa lineup nga gihapon pangulohan nila Paul Lee, Ian Sangalang, Mark Barroca, Zavi Lucero, ug Rome dela Rosa. / RSC