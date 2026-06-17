Maninda’g taho ‘nag-sideline’ Pamaligya’g shabu, nadakpan

Nabisto ang sekretong “sideline” sa usa ka taho vendor human malampusong nadakpan uban sa iyang kakunsabo sa gihimong buy-bust sa mga otoridad sa Barangay Talavera, Toledo City, niadtong Miyerkules sa kaadlawon, Hunyo 17, 2026.
Ang mga dinakpan giila nga sila si Alfredo Elorde Rubin Jr., 37, duna’y kapuyo ug nailang taho vendor, ug ang iyang kauban nga si Armando Gesman Lazaga Jr., 31, ulitawo.
Ang duha pulos mga residente sa maong barangay.
Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Narekober gikan sa posesyon sa mga suspek ang unom ka pakete sa gidudahang shabu nga motimbang og 2.60 gramos ug duna’y bana-bana nga kantidad o Dangerous Drugs Board (DDB) value nga P17,680.
Kasamtangan nga gipriso sa selda sa Toledo Police Station ang mga dinakpan samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. / GPL