Manindahay gidid-an sa Sinulog venue sa SRP

Gidid-an ang mga manindahay sa Sinulog venue lakip sa magsuroysuroy aron mamaligya ngadto sa mga nanan-aw sa Sinulog Grand Parade ug Grand Ritual Showdown sa South Road Properties (SRP) karong Dominggo, Enero 21, 2024.

Si Cebu City Mayor Michael Rama nipahimangno usab sa mga oportunista nga negos­yante nga tuyo nga magpaburot sa presyo sa mga palaliton, sama sa tubig, aron mapahimuslan ang panginahanglan.

Samtang, ang mga motorista nga moagi sa Cebu South Coastal Road (CSCR) paingon sa habagatan gitambagan nga moagi sa alternatibong rota karong Dominggo, Enero 21, 2024.

Ang Cebu City Government mopatuman og traffic rerouting scheme atol sa adlaw sa Sinulog.

Sa press conference sa Huwebes, Enero 18, 2024, si Cebu City Councilor Jocelyn Pesquera niingon nga ang pikas lane, southbound, sirad-an atol sa adlaw sa Sinulog.

“Ang atoang traffic team nakahimo na og plano. We are still going to adjust to accommodate all, and also to ensure nga walay gridlock sama sa miaging tuig,” matod ni Pesquera.

Si Pesquera niingon nga ipatuman ang no stopping policy sa tanang public utility vehicles, apil na ang mga bus.

Dugang niya, nakig-istor­ya sila sa management sa SM Seaside aron tugotan ang mga PUV nga makapakanaug og mga pasahero sa palibot niini.

Si Pesquera nagkanayon nga usa ka lane sa CSCR sirad-an gikan sa SM Seaside paingon sa El Pardo Road duol sa Il Corso.

Dugang pa niya nga ang northbound lane bukas alang sa two-way traffic.

Dunay mga signage nga ibutang aron paggiya sa mga motorista.