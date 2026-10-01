Manindahay sa Carbon mihangyo sa C2W, Marso sila mobalhin sa bag-ong merkado

Nihangyo ang mga vendor sa Carbon Public Market sa Cebu2World Development Inc. (C2W) nga i-postpone sa Marso ang ilang pagbalhin sa bag-ong building, bisan pa sa kaandam sa developer nga sugdan ang pagpasundayag sa pasilidad karong Disyembre.
Matod ni C2W President Manuel Louie Ferrer nga ang maong hangyo nitumaw atol sa konsultasyon sa mga vendor niadtong Huwebes, Oktubre 1 sa mga alas 11 sa buntag, samtang gihisgutan sa kompanya ang ilang plano nga sugdan ang pagbalhin sa mga vendor ngadto sa bag-ong pasilidad sa dili pa matapos ang tuig.
Sumala ni Ferrer, gipili sa mga vendor nga ipahigayon ang pormal nga pagbalhin ug grand opening sa Marso, tungod sa sunodsunod nga dagkong komersyal nga kalihukan gikan sa Disyembre hangtod sa Pebrero.
“For them, Christmas, Sinulog, especially the flowers, offerings and decorations for Sinulog, and February Valentine’s are all major events,” matod ni Ferrer.
Matod niya nga gusto sa mga vendor nga dili mabalda ang ilang pagpamaligya sa mga panahong kusog ang negosyo ug gusto sab nila og dugang oras aron pamilyarhon ang ilang mga kostumer sa bag-ong lokasyon.
Ang eskedyul sa Marso maghatag sab sa C2W og dugang panahon sa pagkompleto sa setup ug pagpahigayon og information campaign para sa mga kostumer ug mga vendor, matod ni Ferrer.
Bisan pa sa gusto sa mga vendor, si Ferrer niingon nga ang C2W andam nang mosugod sa pagpagkita sa bag-ong pasilidad sa sayo pa sa Disyembre, lakip ang mga lugar, estante (stalls), ug kinatibuk-ang setup niini.
“We are ready by December because we will show the area, the stalls and the setup,” sumala pa ni Ferrer.
Matod niya nga abli ang C2W sa hangyo sa mga vendor nga ipahigayon ang grand opening sa Marso, diin gilauman nga mag-operate na ang lima ka andana sa pasilidad.
Matod ni Ferrer nga ang gidaghanon sa mga vendor nga mag-okupar sa bag-ong pasilidad wala pa matino, tungod kay naghulat pa ang C2W sa katapusang listahan.
Ang gilaraw nga pagbalhin kabahin sa nagpadayon nga pag-redevelop sa makasaysayanong Carbon Public Market sa Sugbo ubos sa 50 ka tuig nga joint venture tali sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Megawide Construction Corp., pinaagi sa C2W.
Sa sinugdanan, ang proyekto nagkantidad og P5.5 bilyunes una pa ang supplemental agreement sa 2022 nga nagpataas sa bili sa proyekto ngadto sa P8 bilyunes.
Ang developer niingon kaniadto nga ang nag-unang bilding sa merkado publiko gitarget nga mahuman sa Disyembre 2026. /