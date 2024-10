Manipis Road kasamtanga’ng di paagian

Kapin sa usa ka semana nga dili paagian ang Campo 5, Manipis Road, Dakbayan sa Talisay resulta sa landslide niadtong kadlawon, Miyerkules, Oktubre 2.

Ang hepe sa Talisay Traffic Operation Development Authority (CT-Toda), Jonathan ‘Joy’ Tumulak ang mipahibawo nga nagtigom sila tali sa Department of Public Works and Highways first district Engineer Leslie Molina, ug nasabutan nga pasirhan ang maong kalsada sud sa usa ka semana alang sa himuong clearing operation sa yuta ug bato ang miali sa kalsada.

Matod pa ni Tumulak nga nahinabi sa SunStar Cebu nga hayan maabtan pa ngadto sa kapin sa semana ang pagpasira tungod kay gikinahanglan pa nilang obserbahan ang lugar bisan og hingpit nang mahawanan sa mga dinahili nga yuta ug bato ang dalan sa Manipis.

Gihulagway sa opisyal nga gibanabana nga 740 ka mga trak de karga ang magamit sa paghakot gumikan sa gidaghanon sa yuta ug bato nga miali sa kalsada.

Gitambagan ang mga motorista nga motipas una og laing alternatibong kaagian.

“Mangita lang gyud sila og laing lugar nga kaagian kay atong gisiguro kay ang safety sa mga motorista nga muagi dinhang dapita,” sigon ni Tumulak.

Ang residente nga si Heubert Cabuenas nibutyag nga ang pagdahili sa yuta nagsugod sa alas 2:00 sa kaadlawon sa viewing deck sa Manipis ug nagpadayon hangtod na sa alas 8:00 sa buntag.

Maayong nalang nga way nadisgrasya o mga balay nga natabunan sa debris resulta sa landslide. Adunay mga motorista ang wa makalusot ang namalik sa ilang agi subay na sa Naga-Uling Road.

Atol niining pagsuwat nagpadayon ang clearing operations sa naasoy nga lugar./DVG, CDF