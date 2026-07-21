Manny, Floyd posible nga magdungan sa pag-away

Posibleng magkadungan og away sila si Filipino Manny Pacquiao ug Floyd Maywather Jr. batok sa lainlaing kontra sa usa ka doubleheader exhibition sa dili pa mahuman ang tuig 2026.
Kontrahon ni Mayweather si heavyweight legend Mike Tyson samtang wala pa matino kon kinsa ang makontra sa Pambansang Kamao ng Pilipinas.
Kon madayon kini, gilaumang mahimo kining taytayan aron madayon ang professional rematch nila ni Mayweather ug Pacquiao nga giuswag sayong bahin sa sunod tuig.
Si Mayweather naahat pag-atras sa tinguha niini nga mosagubang unta og exhibition bout batok kang Greek kickboxer Mike Zambidis niadtong Hunyo 27, 2026, human gipasakaan siya og kaso sa production company CSI Sports Events nga nibutyag nga nakahatag na kini og pasiunang bayad nga $4.65 million sa ilang away ni Tyson.
Ang plano ni Mayweather nga moaway ni Zambidis mao sab usa sa mga hinungdan nga kalit lang nalubog ang rematch nila ni Mayweather ug Pacquiao nga karong untang Septiyembre 25 orihinal nga nakaeskedyul.
Gumikan kay gusto man gyud ni Mayweather nga moaway una ni Zambidis, usa ka opisyal nga nalambigit sa pagpasiugda niini niingon nga adunay lakang nga masalida kini sa CSI Sports Event app unya human niini mao na ang doubleheader exhibition nga bidahan nila ni Mayweather ug Pacquiao.
“That would solve everything,” matod sa gitumbok nga opisyal nga napatik sa www.boxingscene.com.
Nasayran nga mobalik si Pacquiao sa sayong bahin sunod buwan aron sugdan ang iyang hugot nga pagbansaybansay.
Si Pacquiao kinsa kasamtangang World Boxing Organization (WBO) welterweight No. 4, puwede sab mo-challenge sa wala’y pildeng si WBO welterweight champion Devin Haney kon itugot sa WBO. / ESL