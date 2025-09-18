Mapasigarbuon si Giannis sa bronze

Gipasabot ni Giannis Antetokounmpo nga iyang pagtabang aron makabaton og bronze medal ang iyang nasod nga Greece sa EuroBasket ning bag-ohay lang maoy usa sa labing dako niyang kalampusan isip usa ka basketbolista.
“We did it. This is probably one of the biggest accomplishments that I’ve ever accomplished as an athlete,” matod ni Antetokounmpo kinsa nakaagak sa Milwaukee Bucks ngadto sa kampyunato sa National Basketball Association (NBA), pipila na ka mga tuig ang nakalabay. Kini maoy ikatulong higayon nga naka-medal (1 ka silver ug duha ka mga bronze) ang Greece sa EuroBasket. / Gikan sa wires