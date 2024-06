Mapun-an pa ang atletang mga Pinoy nga mo-qualify sa Olympics: Tolentino

Malaumon si Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham “Bambol” Tolentino nga mas daghan ang maka-qualify nga atletang mga Pinoy sa 2024 Paris Olympics kumpara niadtong pandemic-delayed 2021 Tokyo Olympics.

Sa Tokyo Games, niabot sa 19 ka mga Pinoy ang naka-qualify diin nakuha ni weightlifter Hidilyn Diaz ang labing unang gold medal sa Pilipinas ning matag upat ka mga tuig nga prestihiyusong kompetisyon.

Niadtong higayuna, nakahatag sa Pilipinas og silver medals ang mga boksidor nga sila si Nesthy Petecio ug Carlo Paalam unya nakatunol og bronze medal ang laing boksidor nga si Eumir Marcial.

Sa kasamtangan, 15 na ka mga Pinoy ang ning-qualify sa Paris Games nga naglakip sa mga boksidor nga sila si Paalam, Petecio, Marcial, ug ang mga bag-o nga sila si Hergie Bacyadan ug Aira Villegas.

Naka-qualify na sab sila si gymnasts Carlos Yulo, Aleah Finnegan, Levi Ruivivar, ug Emma Malabuyo, weightlifters Elreen Ando, John Ceniza, ug Vanessa Sarno, pole vaulter EJ Obiena, rower Joanie Delgaco, ug fencer Sam Catantan.

“Marami pang papasok sa athletics, minimum of four to five athletes,” matod ni Tolentino nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“First week of July pa ang announcement ng international federation ng athletics.” / ESL