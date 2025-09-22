Maranan: Protest rally sa Cebu nagmalinawon

Nidayeg ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 nga si Police Brigadier General Redrico Maranan sa iyang mga sakop nga nagbantay sa rally nga gipahigayon sa Siyudad sa Sugbo atol sa anibersaryo sa Martial Law niadtong Dominggo, Septiyembre 21, 2025, gumikan kay walay nahitabong kagubot, sukwahi sa nahitabong lihok protesta didto sa kaulohan.
Hugot nga gibantayan sa PRO 7 ang lihok protesta batok korapsiyon nga gisalmotan sa nagkalainlaing hugpong sa mga aktibista ug religious sector.
Tungod niini, gipasala-matan sa heneral ang iyang mga personnel subay sa walay puas nga dedikasyon sa trabaho aron maseguro nga ang gihimong rally magmalinawon, hapsay, ug luwas.
“I extend my heartfelt congratulations to our troops whose professionalism, vigilance, and commitment to duty made this peaceful outcome possible. Your efforts exemplify the highest standards of police service in Central Visayas,” matod ni Maranan.
Una na nga gisaka sa PRO 7 ang full alert status tungod kay ilang gipanglantawan nga modagsa ang daghang mga tawo aron moapil sa rally.
Kapin sa 500 ka mga polis nga naglangkob sa Civil Disturbance Management team ug Reactionary Standby Support Forces ang gi-deploy atol sa maong kalihukan.
Gipakatap sab sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo ang mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang force multipliers sa kapulisan.
Samtang, nipagawas og reklamo ang transport group nga Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) tungod kay adunay mga
PUJ driver nga ilang sakop nga niapil sa rally ang gipangdakop ug giisyuhan og citation ticket.
Apan gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, ang deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga kon dunay mga drayber nga makalapas sa lagda sa trapiko maisyuhan kini og citation.
“If ever nga ang mga nag-rally nag-violate og traffic ordinance definitely maisyuhan gyud sila og citation,” matod ni Andeza.
Giklaro hinuon ni Andeza nga dili lang ang mga miyembro sa Piston ang naisyuhan og ticket apan lakip na sab ang ubang motorista nga nakalapas sa balaod sa trapiko. / AYB