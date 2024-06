Marbil mimando sa pagpalig-on sa lakang batok mga krimen

Si Philippine National Police (PNP) Chief General Rommel Marbil nimando niadtong Miyerkules, Hunyo 19, 2024, sa pagpalig-on sa patrol operations sa tibuok nasod sa tinguha nga makunhuran pa ang mga krimen.

Sa usa ka pamahayag, gimandoan ni Marbil ang mga polis nga minusan ang ilang trabaho sa opisina, ingon nga 85 porsiyento sa mga pwersa sa PNP kinahanglan nga magbuhat sa mga buluhaton sa kadalanan, nga naglakip sa pagpatrolya nga maglakaw ug magsakay, Oplan Galugad, ug Oplan Sita, ug uban pa.

Kini nga mga operasyon gitumong sa pagpalambo sa visibility ug pagsiguro sa paspas nga pagtubag aron mapugngan ang krimen ug mapalambo ang kaluwasan sa komunidad.

“We are committed to making our communities safer by ensuring a strong police presence in public spaces. This initiative is designed to not only prevent crime but also to build trust and rapport with the communities we serve,” matod ni Marbil.

Ang foot patrolling gihimo sa mga sentro sa mga siyudad, residential nga mga lugar, ug uban pang mga dapit nga baga ang trapiko aron mapadayon nga makita ang presensya ug direktang makig-uban sa mga miyembro sa komunidad.

Kasagaran kini gipalapdan ug gipalig-on sa paspas nga pagtubag sa mga yunit sa motorsiklo labi na sa mga nag-unang lugar aron masiguro ang paspas nga pagtubag ug dunay katakus nga dali nga makatubag sa mga insidente ug emerhensya.

Ang Oplan Galugad, sa laing bahin, nagtutok sa makuti nga pagpangita ug pag-inspeksyon sa mga natudlong lugar, ilabina kadtong naila sa taas nga krimen, aron mabalda ug mabungkag ang mga kriminal nga kalihukan, samtang ang Oplan Sita naglambigit sa sistematikong mga checkpoint ug naandan nga paghunong aron masusi ang legal nga pagsunod ug mapugngan ang paglihok sa mga kontrabando ug ilegal nga mga butang.

Gipahinumdoman ni Marbil ang tanang mga opisyal sa kapulisan nga ipatigbabaw ang labing taas nga sukdanan sa propesyonalismo ug pakiglambigit sa komunidad atol sa maong mga operasyon.

“Our goal is to protect and serve the public with integrity and dedication. We must work hand in hand with our communities to create an environment where everyone feels safe and secure,” siya nidugang.

Gipasiugda usab sa hepe sa kapulisan sa nasod ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa komunidad ug gidasig ang mga lungsuranon nga suportahan kini nga mga paningkamot pinaagi sa pagreport sa mga kadudahang kalihukan ug paghatag og feedback sa pagkaepektibo sa mga patrol.

Atol sa iyang ikaduhang command conference uban sa PNP niadtong Hunyo 4, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nimando sa nasudnong ahensya sa kapulisan nga pakunhuran pa ang crime rate sa nasod samtang iyang giila ang “notable nga pagkunhod” sa gidaghanon sa index crimes. / TPM