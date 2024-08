Marbil ngadto sa kapulisan: ‘Di kumpiyansa’pagtubag sa alarma

Di mokompiyansa sa pagtubag sa alarma, pahimangno ni PNP Chief Rommel Franciso Marbil atol sa pagduaw sa haya ni Orvin Seth Felicio niadtong Miyerkules, Hulyo 31, 20024.

Si Felicio gipusil-patay sa usa ka 16 anyos nga sakop sa Crips gang sa pagpatuman sa balaod sa curfew sa Barangay Banilad, dakbayan sa Mandaue niadtong Sabado sa kaadllawon, Hulyo 27, 2024.

Si Marbil uban ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, mitunol sa PNP Heroism Medal kun (Medalya ng Kadakilaan) ngadto sa asawa ni Felicio.

Gawas sa medalya nga alang kaniya gihatagan usab og financial assistance ang asawa gikan sa Public Safety Mutual Benefit Fund Inc. ug laing abag gikan sa PRO 7.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Aberin, sa maong hitabo, mipagawas og kamandoan ang PNP Chief nga panahon nga motubag og alarma kinahanglan nga dili gyud mo kompyansa aron wala nay sama ni Felicio nga makalas.

“The instruction of the Chief PNP has always been clear, he is leaning on making sure that the morale and welfare of our personnel are taken cared of has always been his priority..” matod ni Pelare.

Kahinumdoman nga si Felicio mokuha unta sa iyang asawa sa usa ka establisamento sa Banilad, dakbayan sa Mandaue, pasado alas 12 sa kaadlawon, Sabado, Hulyo 27, 2024, apan iyang naagian ang mga barangay tanod nga nangita sa mga menor de edad nga nakalapas sa ordinansa sa curfew.

Usa mga batan-on nga sakop sa Crips Gang ang midagan nga gigukod ni Felicio apan sa dihang iya na kining signiton kalit lang siya nga gipusil sa ulo gamit ang 38 nga kalibre sa armas.

Napasakaan na og kasong murder ang maong menor de edad ug sa miaging adlaw nadakpan usab sa Mandaue City Police Office ang laing mga kaubanan niini nga nga pulos miyembro sa Crips Gang nga niadtong tungura misibat human sa pagpamusil nga giapil usab sa gikiha sa kapulisan./AYB