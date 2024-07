Marbil: Polis dili pwede nga mag-bodyguard

Nipagawas og kamandoan si Philippine National Police (PNP) Chief Rommel Francisco Marbil sa tanang police personnel lukop Pilipinas nga motutok sa public safety sa komunidad ug dili moserbisyo sa mga pribadong indibiduwal isip bodyguard.

Kini human masayri nga dunay mga sakop sa Special Action Force (SAF) nga nagsilbing bodyguards sa mga Chinese citizen nga nagpuyo sa usa ka exclusive nga village sa Alabang, Muntinlupa City.

Matod sa heneral nga ang ilang nag-unang trabaho mao ang paghatag sa seguridad sa katawhang Pilipinhon ug kinahanglan nga naa ni kanunay kon gikinahanglan ang ilang presensya.

Ang duha ka mga SAF personnel giingong sa Zamboanga City unta gi-deploy apan nakugang ang PNP chief nga nadakpan kini sa kaulohan niadtong Mayo 2024.

“Our duty is to ensure the safety of our citizens. Police must be available at all times to address the needs and concerns of the public,” matod sa gipagawas nga pamahayag ni Marbil.

WAY BODYGUARD

Dinhi sa Central Visayas, giklaro ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brig. Gen. Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nga wala sila motugot nga dunay polis nga mo-duty isip body guard sa usa ka indibidwal.

Iyang giklaro nga ang mga PRO 7 personnel wala hatagi og pagtugot nga mo-escort ni bisan kinsa nga personalidad sanglit naa ang Police Security Protection Unit (PSPU 7) nga maoy gitahasan niini.

Ang kamandoan ni Aberin nga kinahanglan nga ibutang sa kadalanan ang tanang police personnel sa Central Visayas.

“Klaro ang instruction sa atong regional director nga atong ibutang sa kadalanan ang atong kapulisan. Dili ta mosugot kining bisan unsa nga matang nga ma consider natong moonlighting. That is not authorized and we will never allow that because what we want atong ibutang ang tanang police ngadto sa kadalanan,” matod ni Pelare.

Kon mamatod-an nga dunay mga police personnel nga sakop sa PRO 7 nga nag moonlighting pinaagi sa paghimo kaniya nga bodyguard, mamahimo kini nga pasakaan og kasong administratiba.

Nipasabot hinuon si Pelare nga ang unit sa PSPU 7 maoy mohatag sa security niadtong mga individual nga dunay seryuso nga hulga sa ilang kinabuhi human mapaubos sa threat assessment. / AYB