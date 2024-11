‘Marce’ mikusog; Batanes, 11 ka lugar ubos sa TCWS 1

Pipila ka mga lugar sa extreme northern Luzon ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) Number 1 tungod sa ‘Marce’ nga nikusog nga nahimong bagyo.

Sa weather bulletin niini alas 11 sa buntag niadtong Martes, Nobiyembre 5, ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga si Marce nasigpatan sa 590 kilometro silangan sa Baler, Aurora nga adunay kusog nga hangin nga 120 kilometros matag oras (km/h). h), paghuros hangtod sa 150 km/h, ug sentral nga presyur nga 970 hPa kutob sa alas 10 sa buntag.

Ang bagyo nag-irog sa west northwestward sa gikusgon nga 30 km/h.

Ang TCWS 1 gipataas sa Batanes, Cagayan lakip ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ang amihanang bahin sa Nueva Vizcaya (Diadi, Bagabag, Ambaguio, Villaverde, Bayombong, Solano, Quezon, Kasibu ), ang amihanang bahin sa Quirino (Diffun, Saguday, Cabarroguis, Aglipay, Maddela) ug ang amihanang bahin sa Aurora (Dilasag, Casiguran, Dinalungan).

Ang gikusgon sa hangin gikan sa 39 ngadto sa 61 km/h uban sa gipaabot nga gamay ra nga hulga sa kinabuhi ug kabtangan sa mga apektado nga lugar.

Si Marce magdala usab og kusog nga unos sa Camarines Sur, Camarines Norte ug Catanduanes, matod sa Pagasa.

"Marce is expected to continue intensifying and may reach its peak intensity prior to possible landfall over Babuyan Islands or Cagayan," sumala sa Pagasa diin nidugang nga kini mogawas sa Philippine area of responsibility sa Biyernes sa gabii, Nobiyembre 8, o sayo sa buntag sa Sabado, Nobiyembre 9.

Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., chairperson sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nipatawag sa tanang hingtungdan nga ahensya sa gobiyerno aron masiguro ang kaandam sa posibleng epekto ni Marce. / TPM / SunStar Philippines