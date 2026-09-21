Marcial gipakatulog ang Mexicano-Americano nga si Huerta

Malampuson ang pagbalik ni Eumir Marcial sa pro boxing human niya gipalukapa si Omar Huerta ug midaog pinaagi sa third-round knockout niadtong Dominggo, Septiyembere 20, 2026 (PH time) didto sa Pechanga Arena sa San Diego, California.
Nasalo pa ni Marcial ang usa ka bug-at nga kumo gikan ni Huerta sa wala pa kini nitubag og kusog nga right hook nga nipakamang sa Mexican-American nga boksingero diritso sa salog sa ring.
Wala na makatindog si Huerta sa giisip nga official stoppage nga natala sa 1:44 nga mark sa ikatulo nga round.
Tungod niini, nagpabilin nga limpyo ang baraha ni Marcial sa pro ranks nga dunay 8-0. Samtang si Huerta natagak ngadto sa 15-2-2 nga win-loss-draw nga rekord.
Ang maong kadaugan nitapos usab sa 10 ka bulan nga pagpahulay sa Olympic bronze medalist sa propesyonal nga panag-away.
Ang Zamboangueño katapusang niduwa sa pro niadtong Oktubre 2025, bisan pa man mipakita kini og aksyon sa Southeast Asian Games niadtong Disyembre sa parehas nga tuig.
Sa maong biennial meet, si Marcial nakasakmit og bulawan nga medalya sa boxing para sa Pilipinas sa wala pa kini nibalik sa propesyonal nga aksyon didto sa San Diego. / RSC