Marcial kinahanglan nga maka-knockout

Sagubangon na ni Filipino Eumir Marcial ang makonsiderar nga labing lisod niyang tahas isip professional boxer sa iyang pagpakigbatok ni American Omar Ulisses Huerta karong Dominggo, Septiyembre 20, 2026 (PH time), sa Pechanga Arena sa Temecula, California.
Gawas nga depensaan ni Marcial ang iyang World Boxing Council (WBC) International middleweight title, nakasugal sab ang iyang partisipasyon sa Asian Games sa Aichi-Nagoya, Japan ning awaya.
Nagkinahanglang modaog pinaagi sa knockout si Marcial ning awaya aron makarepresentar siya pagbalik sa Pilipinas sa Asian Games.
Kon modaog man gani siya apan pinaagi sa desisyon, possible pa gihapon siyang di tugtan nga makaaway sa Asian Games, depende sa iyang kondisyon human sa away.
Samot na kon mapilde siya, seguradong dili gyud siya makaaway sa Japan.
Dili malikayan nga adunay pressure nga bation si Marcial ning awaya gumikan kay kinahanglan gyud niyang modaog pinaagi sa knockout, hinuon dili kini imposibleng mahitabo.
Si Marcial naggunit og 7-0, 4KOos nga rekord samtang si Huerta adunay 15-1-1, 13KOS nga rekord. / ESL