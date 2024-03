Marcial mi-knockout ni Sinam

Nirehistro og 4th round knockout nga kadaugan si Fi­lipino Eumir Marcial sa iyang homecoming bout batok ni Thai Thoedsak Sinam niadtong Sabado sa gabii, Marso 23, 2024, sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila.

Pagsugod pa lang, gidomi­nar na ni Marcial ang away gamit ang iyang jabs ug sunodsunod nga mga kumbinasyon sa kumo hangtod nga nakaantimano ang iyang left uppercut nga niigo sa apapa­ngig ni Sinam, kinsa maayong pagkatikangkang.

“‘Yan talaga plan namin. More jab. Iyong left uppercut sinusubukan ko since second round. So I said, maintain the jab and darating rin ang uppercut. Naging successful,” matod ni Marcial.

Kini nga away tipik sa pagpangandam ni Marcial alang sa 2024 Paris Olympics. Si Marcial nisaka sa 5-0, 3KOs nga rekord samtang nahagsa sa 23-14, 19KOs si Sinam. / ESL