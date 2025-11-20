Marcial, Mindoro moduwa sa SEA Games

Molangkob ang professional nga boksidor nga si Eumir Marcial ug Weljon Mindoro sa Philippine boxing team nga moduwa sa 33rd Southeast Asian Games karong Disyembre 9 ngadto 20, 2025, sa Thailand.
Si Marcial kinsa usa ka Olympic bronze medalist sa Tokyo Olympic Games ug 4-time gold medalist sa SEA Games, mao ang usa sa sinaligan sa nasod nga makadala pag-usab og medalya.
Moduwa si Marcial sa men’s 80kg category samtang si Mindoro mo-debut sa biennial meet sa 75kg class.
Unang higayon kini nga moduwa si Marcial sa 80kg class kay sa mga milabay nga SEA Games naa man siya sa 75kg.
“Siyempre may pressure nang kaunti kasi yung mga tao, mga boxing fans, nag-e-expect na gold medal na,” sigon ni Marcial. “Pero sa amateur, iba yung preparation na kailangang gawin namin. Amateur, fast-paced, e. Three rounds lang.”
Gikan si Marcian sa majority decision win batok kang Venezuelan Eddy Colmenares sa main undercard sa Thrilla in Manila 50th anniversary sa miaging buwan. / RSC