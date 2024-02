Marcial moaway sa Pilipinas karong Marso 23

Nakatakda nang moaway pag­balik sa Pilipinas si Eumir Marcial isip tipik sa iyang pagpangandam alang sa uma­abot nga 2024 Paris Olympic.

Gianunsyo ni Marcial sa iyang social media account nga nakaeskedyul na siyang makig-away ni Thai Thoedsak Sinam karong Marso 23, 2024 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila.

“The moment that I’ve been waiting for,” post ni Marcial sa social media nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“To all the Filipino boxing fans out there I am inviting you all to join and support me in my homecoming fight against a veteran Thailand boxer Thoedsak Sinam in a super-middleweight fight,”

Taodtaod na sab nga nilarga paingon sa United States si Marcial alang sa iyang training sa Paris Games diin iyang ikaharong ang labing maayo niyang mga kaparang sa international amateur boxing. / ESL