Marcial moaway sa Pilipinas sa labing unang higayon

Padayon ang negusyon alang sa pag-away ni Eumir Marcial sa Pilipinas sa labing unang higayon gikan sa iyang pagsulod sa professional boxing.

Sa inisyal nga plano, ipahigayon sa sayong bahin sa sunod tuig ang gitumbok nga away sa Olympian fighter.

Ang MP Promotions, nga gipanag-iya ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao, maoy nipresentar ning maong ideya ngadto kang Marcial niadto pa lang Oktubre, 2023, human siya nakalangkat og silver medal sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Sa iyang naabot sa Asian Games, si Marcial, kinsa nakalabni og bronze medal sa 2020 Tokyo Olympics, naka-qualify na sab alang sa 2024 Paris Olympics.

Ang umaabot nga away ni Marcial nagsilbeng usa sa iyang preparasyon alang sa Paris event.

“The Asiad silver meda­list, Tokyo Olympics bronze medalist just met with Viva Manny Pacquiao,” matod ni MP Promotions head Sean Gibbons nga napatik sa boxingscene.com.

“He presented The Senator with the silver medal. The big news in return was that the senator wants to do a fight here in Manila, maybe in February to be sponsored by MP Promotions.”

Isip professional middle­weight boxer, si Marcial adunay 4-0, 2KOs nga rekord.