Marcial mobalising paingon basketball

Sama sa iyang idolo nga si Filipino boxing legend Manny Pacquiao, si Olympic bronze medalist Eumir Marcial mobalising sab gikan sa boksing ngadto sa basketball.
Ning bag-ohay lang, gianunsiyo sa Basilan Steel Basketball nga usa si Marcial sa ilang mga magduduwa nga mokombati alang sa umaabot nga 8th season sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).
Si Marcial kinsa five-time Southeast Asian Games gold medalist, nikompirmar ug niaunsiyo niini sa iyang social media pages.
Gipasabot ni Marcial nga gawas sa boksing, ganahan sab gyud siya moduwa og basketball sukad pa kaniadto. / ESL