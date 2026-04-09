Superbalita Cebu

Marcial mobalising paingon basketball

Maracial mobalising paingon basketball
Marcial
Published on

Sama sa iyang idolo nga si Filipino boxing legend Manny Pacquiao, si Olympic bronze medalist Eumir Marcial mobalising sab gikan sa boksing ngadto sa basketball.

Ning bag-ohay lang, gianunsiyo sa Basilan Steel Basketball nga usa si Marcial sa ilang mga magduduwa nga mokombati alang sa umaabot nga 8th season sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Si Marcial kinsa five-time Southeast Asian Games gold medalist, nikompirmar ug niaunsiyo niini sa iyang social media pages.

Gipasabot ni Marcial nga gawas sa boksing, ganahan sab gyud siya moduwa og basketball sukad pa kaniadto. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph