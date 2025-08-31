Marcial mopuli sa Thrilla in Manila

Dili makaaway si Mark Magsayo sa umaabot nga 50th Anniversary sa Thrilla in Manila nga ipahigayon sa Smart Araneta karong Octubre 29, 2025.
Kini maoy gikompirmar ni Sean Gibbons, ang Presidente sa MP Promotions nga gipanag-iya ni Manny Pacquiao.
Gumikan niini ang Olympic bronze medalist nga si Eumir Marcial maoy mohulip sa luna nga gitagana unta alang ni Magsayo.
Si Marcial paawayon alang sa World Boxing Council (WBC) International championship sa super-middeweight division.
Ang pagkawagtang ni Magsayo sa maong card nagagumikan sa wala damhang pag-uswag sa iyang away batok ni Michael Magnesi alang sa title eliminator nga ubos sa promotion sa Premier Boxing Champions. Kini gikatakda sa Disyembre.
Si Magsayo (28-2, 18KOs) nakakuha og katungod nga moaway ni Magnesi (15-2, 13 KOs) human sa iyang unanimous decision nga kadaugan batok sa Mexicanong si Jorge Mata sa undercard sa Pacquiao-Mario Barrios fight alang sa WBC welterweight title sa niaging buwan.
Ang ika-50 nga anibersayo sa Thrilla in Manila bidahan ni World Boxing Council (WBC) minimumweight king Melvin Jerusalem sa iyang pagdepensa sa bakos batok South African star Siyakholwa Kuse sa main event. / JBM