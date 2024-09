Marcial moretiro na unta

Giangkon ni Filipino boxer Eumir Marcial nga nakahunahuna siya nga moretiro human sa kapakyasan nga iyang nasinati sa niaging 2024 Paris Olympics.

Matod ni Marcial, 28, daw nahugno ang iyang kalibutan dihang wala siya nakalabni og medalya sa Paris.

Gipasabot ni Marcial nga nasulod sa iyang alimpatakan ang tanan niyang sakripisyo, pag-antos ug paningkamot sa pagpangandam alang sa Paris Games gikan pa lang niadtong 2021 diin nakabira siya og bronze medal sa Tokyo Olympics.

Gitataw niya nga wala siya nakuntento sa bronze nga iyang nakuha sa Tokyo Games hinungdan nga gidugangan niya ang iyang paningkamot aron mas molambo pa ang iyang abilidad.

“Eh ginawa ko yun three years pero pagdating dito (Paris Game), nine minutes lang natalo kaagad ako. Mabigat po as in sobrang bigat,” matod ni Marcial sa interbyu sa ABS-CBN News.

“Para akong tinanggalan ng pangarap. Nawala yung pangarap ko dahil lang doon sa isang laban na yun. Doon lahat natapos. Yung feeling na doon natapos yung boxing career ko. Yun yung feeling ko that time.”

Hinuon, tungod sa wa’y puas nga suporta sa iyang pamilya ug mga sumosunod, nabuhian pagbalik og paglaom si Marcial ug misaad nga bangis siya nga mobangon gikan sa pagkapandol, ning higayuna isip professional boxer.

“Sobrang na-appreciate ko yung pagbigay nila sa akin ng encouraging message. Andaming nagmi-message even sa mga lugar na pinupuntahan ko, parang feel ko nanalo ako ng gold,” dugang ni Marcial.

“Kasi para sa kanila panalo ako and excited sila sa next career ko na which is yung pro.”

Giklaro ni Marcial nga wala na siya maghunahuna sa sunod Olympics nga ipahigayon sa Los Angeles karong 2028 ug magtutok na siya sa professional boxing.

“Sa professional kung matalo ka, you have another chance to win. After three months pwede ka ulit lumaban. After how many months nasa ranking ka na ulit, pwede ka na mag world title. Pero dito sa Olympics is every four years lang ito eh,” matod ni Marcial. / ESL