Marcial mouban na sa national team

Human sa homecoming fight ni Filipino Eumir Marcial karong Marso 23, 2024 batok kang Thai Thoedak Sinam sa Ninoy Aquino Stadium, ma­kig-uban na siya sa Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) alang sa pagpadayon sa iyang training alang sa Paris Olympics.

“He’s a qualified boxer, but he has contractual obligations as a professional, so he has to compete [first],” matod ni ABAP secretary-general Marcus Manalo nga napatik sa www.gmanews.tv.

Si Marcial maoy labing u­­nang Pinoy nga atleta nga naka-qualify sa Paris Games human siya nakasulod sa finals sa iyang weight division sa 19th Asian Games niadtong Septiyembre, 2023.

“After his professional fight, he will rejoin the national team to train for the Paris Olympics. Kasama siya sa US, sa Bangkok, kasama siya sa na­tio­nal team mo­ving on,” dugang ni Manalo. / ESL