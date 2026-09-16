Marcial naluoy sa mga magduduwa sa Gilas

Gipadayag ni Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial ang iyang gibating kaluoy sa mga magduduwa sa all-PBA Gilas PIlipinas human kini gipanglubong og taga liog sa China, 105-61, ning bag-ohay lang sa group stage sa Asian Games basketball event sa Aichi-Nagoya, Japan.
Ang 44 puntos nga kapildihan maoy labing dakong hinungdan nga nanamilit og sayo ang Gilas nga mao unta ang defending gold medal winner sa kompetisyon.
“Masakit para sa akin to see that happen. Sobrang sakit at ganun din sa mga players,” matod ni Marcial sa Philippine Olympic Committee Media pool nga napatik sa www.spin.ph.
Hinuon, gidayeg ni Marcial ang mga magduduwa sa Gilas sa pagpagawas niini sa tanang ikabuga bisan tataw nga wala’y dag-anan sa mas tag-as nilang kontra.
“Nakakaawa kasi sila and I salute them for the sacrifices they made and their willingness to serve the country. So nagpapasalamat pa rin ako sa kanila ng husto. Talagang pinaghandaan tayo ng husto ng China,” dugang ni Marcial. / ESL