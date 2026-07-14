Marcoleta balik sa Crame human sa checkup sa PGH

Nibalik si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police-General Hospital (PNPGH) niadtong Martes sa hapon, Hulyo 14, 2026, human sa gihimo nga independent medical examination kaniya didto sa University of the Philippines-Philippine General Hospital (UP-PGH) sa Manila.
Una niini, gibalhin ang senador ngadto sa UP-PGH alang sa medical checkup subay sa kamanduan sa Sandiganbayan, sumala sa PNP.
Nagsul-ob ang senador og posas ug detainee shirt samtang nag-wheelchair, ug gipasakay sa sakyanan sa PNPGH nga gieskortan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) paingon sa UP-PGH.
Ang sakyanan nga nagdala kang Marcoleta nibiya sa PNPGH mga alas 11:15 sa buntag ug nibalik mga ala 1:33 sa hapon.
“It was not stated in the order of the Sandiganbayan but we presume ito po ay titingnan kung (to determine) if he will be fit to undergo trial,” matod ni PNP spokesperson Col. Allen Rae Co atol sa usa ka press briefing sa PNPGH.
Iyang gidugang nga ang desisyon sa Sandiganbayan nga ibalhin si Marcoleta gikan sa PNPGH ngadto sa UP-PGH alang sa medical evaluation gihimo aron mawagtang ang bisan unsang pagduda sa tinuod nga kahimtang sa panglawas sa magbabalaod.
“Stable naman po, yun po ang mga reports na narereceive natin from the PNPGH. Wala naman pong life-threatening or any illness na nadevelop na bago. Of course yung security na nilalatag natin only is commensurate to whether puwedeng sa threat sa tao,” dugang ni Co.
Kahinumdoman nga unang nadayagnos sa PNPGH si Marcoleta nga adunay mild pneumonia ug taas nga kolesterol, gawas pa sa iyang alta presyon nga nakontrolar na pipila ka adlaw human siya gidakop. / PNA