Marcoleta gisuspenso sa Sandiganbayan

Gisuspenso sa Sandiganbayan niadtong Lunes, Oktubre 19, 2026, ang piniriso nga si Senador Rodante Marcoleta sulod sa 90 ka adlaw may kalabutan sa mga kaso sa plunder nga naglambigit sa wala gideklarar nga mga donasyon alang sa iyang kampanya.
Ang Third Division sa maong korte nagpahamtang og 90 ka adlaw nga preventive suspension batok sa magbabalaod tungod sa mga alegasyon nga nakadawat siya og P5 milyunes nga donasyon alang sa kampanya gikan sa kanhi magbabalaod sa Quezon City nga si Mike Defensor ug sa mga negosyanteng sila si Aristotle Viray ug Joseph Espiritu atol sa eleksyon sa 2025.
“His suspension shall automatically be lifted upon the expiration of the 90-day period from the implementation of this resolution,” matod sa Sandiganbayan.
Niadtong Hulyo, ang Office of the Ombudsman nagpasaka og kasong plunder nga walay piyansa batok kang Marcoleta kinsa giingong nakadawat sa maong mga donasyon samtang nagserbisyo pa isip miyembro sa House of Representatives.
Ang Republic Act 7080 o ang Plunder Law, naglatid nga ang bisan kinsang opisyal sa gobiyerno nga gipasakaan og kasong plunder kinahanglang suspendihon gikan sa katungdanan samtang nagpadayon ang kaso sa korte, bisan unsa pa ang yugto sa paghimo sa krimen o ang pamaagi sa partisipasyon niini. / PNA