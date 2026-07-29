Marcoleta mihangyo nga tugotan sila nga motambong sa husay ni VP Sara

Ang detinidong si Senador Rodante Marcoleta nagsumite og manipestasyon nga naghangyo sa impeachment court nga mangita og paagi aron siya ug ang laing detinido nga si Senador Jinggoy Estrada makaapil sa nagpadayon nga husay batok kang Bise Presidente Sara Duterte.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita atol sa preliminary conference kalabot sa iyang kasong plunder, gikompirma ni Marcoleta ang maong lakang ngadto sa impeachment court ug gipasiugda nga ang pagkapriso wala nagpasabot nga dili na sila mga miyembro sa Senado.
“Ang aking pagkakakulong dito ay hindi nanganguhulogan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nanganguhulugan na nabawasan ang number ng 24 na senador natin. Nananatili yan at kahit kailan hindi ‘yan ma-aalter. Pwede lang palitan ang 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign o hindi niya nakayang tupdin ng kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yan, wala na [ibang dahilan],” matod sa magbabalaod.
“Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako ang nakakulong, ang nakakulong dito ang taumbayan, yung kanilang hinahanap na katotohanan na hanggang ngayon ay hindi naibibigay sa kanila na ngayon ay nakakubli ang mga taong may kagagawan nito,” dugang niya.
Si Marcoleta kasamtangang gitanggong tungod sa mga kasong plunder may kalabutan sa giingong wala gideklarar nga mga donasyon sa eleksyon nga nagkantidad og P75 milyunes, samtang si Estrada gidakop tungod sa giingong mga iregularidad sa mga proyekto sa pagpugong sa baha.
Silang duha gibilanggo sa Quezon City Jail sa Payatas. / TPM / SunStar Philippines