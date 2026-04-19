Marcos: adunay dako nga rollback sa presyo sa lana

Gipahibalo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Sabado, Abril 18, 2026, nga adunay dako nga rollback sa presyo sa lana sulod ning semanaha.
Sa usa ka video message, nagkanayon si Marcos nga ang presyo sa diesel gilauman nga moubos og kapin sa P24.00 matag litro, ang gasolina moubos og P3.41 matag litro samtang ang kerosene moubos og P2.00 matag litro.
“Mas malaki ito kaysa sa rollback noong nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating,” matod ni Marcos.
“At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama, at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong-bayan ang dapat naman na nasa kanila,” dugang niya.
Giawhag ni Marcos ang publiko nga i-report dayon sa mga awtoridad, hilabi na sa Department of Energy (DOE), ang bisan unsang posibleng kalapasan sa mga regulasyon.
“Batid namin ang sitwasyon ng bawat Pilipino sa panahong ito. Hindi tayo titigil, hindi tayo uurong, at hindi natin hahayaan na ang ginhawang ito ay hindi po makarating sa taong-bayan,” batbat ni Marcos.
Matod ni Marcos, magpadayon usab ang P10 fuel discount alang sa mga drayber sa PUV.
Nidugang siya nga nagsugod na usab ang ahensya sa pagpatuman sa moratorium o paghunong una sa pag-expire sa mga driver’s license (lakip ang student ug conductor permits) ug mga rehistro sa sakyanan nga mapupos unta karong buwana isip kabahin sa relief measures sa gobiyerno. / TPM / Sunstar Philippines