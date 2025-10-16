Marcos andam moyagyag sa iyang SALN

Andam ipakita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kopya sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) sa bisan kinsang mohangyo nga ahensiya, sama sa Office of the Ombudsman ug sa Independent Commission for Infrastructure (ICI) nga nag-imbestiga sa mga anomaliya sa flood control projects.
Sa usa ka interbyu human sa pagpanumpa sa bag-ong napili nga mga opisyal sa mga grupo sa media nga nagkober sa Malacañang, si Marcos niingon nga nahibulong nga gisuspenso sa niaging administrasyon ang polisiya nga nagtugot og sayon nga pag-access sa mga SALN sa mga opisyal sa gobiyerno.
“These old rules were suspended in the last administration where it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of people’s SALN. So we’re just going back to the old procedure,” matod ni Marcos.
“Again, my SALN… it will be available as available to whoever would like to -- kung bigyan — hingin sa akin ng ICI, eh ‘di siyempre ibibigay ko. Kung hingiin sa akin ng Ombudsman, ibibigay namin,” dugang sa presidente.
Niadtong Martes, Oktubre 14, ang bag-ong gitudlo nga si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nipagawas og memorandum circular nga nagtugot sa tanang hangyo alang sa pagpagawas sa mga SALN sa mga opisyal sa gobiyerno.
Ang SALN mao ang magbutyag sa mga koneksyon sa panalapi o interes sa negosyo, ingon man ang pag-ila sa mga paryente sulod sa fourth degree of consanguinity or affinity.
Ang mga opisyal ug empleyado sa gobiyerno gimanduan nga isumite ang ilang SALN sa dili pa ang Abril 30 matag tuig aron mapalambo ang transparency sa civil service ug aron makahatag og babag batok sa mga opisyal sa gobiyerno nga determinado nga magpadato sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilegal nga paagi. / TPM / SunStar Philippines