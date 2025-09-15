Marcos dili motunga sa UN general assembly

Dili na modayon si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang gikatakda nga biyahe paingon ngadto sa Estados Unidos aron unta sa pagtambong sa United Nations General Assembly (Unga) sa New York karong buwana.
Kini maoy gipahibawo ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Dave Gomez, niadtong Lunes, Septiyembre 15, 2025.
Apan wala ibutyag og unsa’y rason nganong dili na motunga ang presidente sa maong panagtigom.
Nasayran nga ang ika-80 nga sesyon sa Unga nagsugod na sayo ning buwana, samtang ang High-level Week diin ang mga pangulo o lider sa usa ka nasod ang mopadangat og pamahayag mahitungod sa estado ug gobiyerno nga mahitabo gikan Septiyembre 22 hangtod 30.
Ang Unga mao ang main legislative, policymaking body sa UN diin magtigom ang mga lider sa kalibutan aron hisgutan ang internasyonal nga mga isyu ubos sa UN Charter. / PNA