Marcos: EO 74 igo na aron pagtapos sa Pogo

Si Preesidente Ferdinand Marcos Jr., namulong niadtong Lunes, Nobiyembre 11, 2024, bahin sa mga kabalaka sa iyang mando nga nagdili sa tanan nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) sa nasod.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Marcos nipadayag og pagsalig nga ang Executive Order (EO) 74 igo na aron tapuson ang tanang operasyon sa Pogo sa nasod ug walay paagi nga maka-operate sila ubos sa bisan unsang susamang lisensya.

"There's just no wayv because it's the nature of the operation that we are banning. It's not because it's under Pagcor (Philippine Gaming Corporations) or not. Basta't sinabing basta't Pogo 'yan, ganyan ang lisensya nila, it's banned," matod ni Marcos.

Si Marcos nipagawas og EO 74 sa tinguha nga mahunong ang operasyon sa Pogo sa nasod taliwala sa giingong kalambigitan sa ilegal nga kalihukan sama sa human trafficking, scam, kidnapping ug bisan pagpatay.

Sa sayo pa, si Senador Risa Hontiveros mikutlo sa pipila ka mga lusot sa EO 74 nga nag-ingon nga ang online games of chance nga gipahigayon sa mga casino, licensed casino, o integrated resorts nga adunay junket agreements nga gi-operate sa Pagcor dili sakop sa ban.

Siya niingon nga ang mando dili usab tin-aw nga nagpakita kung kini naglangkob sa mga economic zone ug freeports.

Matod ni Hontiveros nga gikinahanglan pa ang nasod nga adunay anti-Pogo law aron maseguro ang hingpit nga pagdili niini sa Pilipinas. /TPM / SunStar Philippines