Marcos gi-Covid

Positibo ang resulta sa test sa coronavirus disease (Covid-19) ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Sa usa ka pamahayag, ang Presidential Communications Office (PCO) niingon nga si Marcos gitambagan sa iyang mga doktor sa pag-obserbar sa mandatory nga lima ka adlaw nga isolation period.

“The President remains fit to carry out his duties and will be continuing his scheduled meetings via teleconference. Updates on his health will be provided as available,” sumala sa pamahayag.

Giawhag ni Marcos ang mga Filipino nga mohimo og precautionary measures, lakip na ang pagpabakuna sa Covid-19 ug pagsul-ob og face mask aron malikayan ang pagkatap sa virus ilabi na sa panahon sa kapaskuhan.

Gikan sa Nobiyembre 28 hangtod Disyembre 4, ang Department of Health (DOH) nakatala og kinatibuk-ang 1,340 ka bag-ong mga kaso sa Covid-19, ang labing taas nga senemanang impeksyon sa miaging 19 ka mga semana.

Sa Disyembre 4, adunay kinatibuk-an nga 3,311 nga aktibo nga kaso sa Covid-19 sa nasod.

Niabot na sa 66,766 ang namatay sa Covid-19 sa nasod.