Marcos giawhag nga LTO chief palagputon

Usa ka grupo nga gitawag og Coalition for Good Governance (CGG) niawhag kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga tangtangon si Land Transportation Office (LTO) Chief Vigor D. Mendoza II tungod sa giingong kahiwian sa ahensya.

Sa usa ka pahayag, ang kowalisyon nipasangil nga si Mendoza “allowed anomalous transactions to happen at the LTO using the previous outdated LTO-IT system.”

Ang nagpirma ubos sa ngalan sa koalisyon mao sila si Diolito N. Inosanto, presidente sa FELTOP; Augusto C. Lagman, AAP Board Member; ug Martin Delos Angeles, bise presidente sa Philippine Transport Monitor.

Gikwestiyon sa mga nipirma ang giingong pagsaka sa registration ug computer fees sa LTO gamit ang karaang Information Technology system.

Ila sab nga gitumbok ang giingong anomalusong rehistrasyon sa mga sakyanan nga walay insurance policy o dunay peke nga insurance ug walay saktong inspeksyon.

“Nanawagan kami sa Pangulo na palitan na ang kasalukuyang namumuno sa LTO at magtalaga ng bagong LTO chief na walang bahid ng korupsiyon at magpatuloy ng tunay na reporma sa LTO,” sumala sa ilang pamahayag.

Kanhi usa ka IT consultant sa LTO ang nihangyo nga dili magpaila, niingon nga ang karaang IT system mao ang Stradcom's Motor Vehicle Inspection and Registration System (MVIRS).

Ang mga dokumento nga nakuha sa SunStar Pampanga nagbutyag nga ang nasudnong kagamhanan migasto og dul-an sa P8 bilyunes sa pagpalambo sa LTMS.

Karon nahibal-an nga gigamit sa LTO ang Stradcom ug LTMS bisan kung ang ahensya napakyas sa hingpit nga operasyon sa LTMS.

Sa kaugalingon nga website, ang LTO nagkanayon nga ang LTMS usa ka 27/7 online portal nga nagproseso sa mga transaksyon alang sa mga lisensya, rehistrasyon, renewal, ug uban pang mga kabalaka sa publiko nga nagmotor sa tibuok nasod.

Bisan pa sa binilyon kapesos nga pagpuga sa gobiyerno, ang tinubdan sa SSP nangangkon nga nalangan ang pag-phaseout sa karaang sistema ug padayon nga nakadawat ang LTO og mga reklamo sa mga kahiwian, inefficiencies, ug mga akusasyon sa giingong kurapsyon.

Si Mendoza misaad nga hingpit nga ipatuman ang LTMS sa Nobiyembre 2023 apan walay kapuslanan.

Sa managlahing advertisement, mi-lobby sab ang ubang grupo sa pagpatangtang kang Mendoza sa katungdanan.

Si Diolito N. Inosanto, presidente sa FELTOP; Jun Rustico S. Braga, founding president sa Konsumo Pinas; Jay Ar Tumulac, Secretary general sa Magtulungan Tayo; Martin delos Angeles, bise presidente sa Philippine Transport Monitor; Dangel Charlene A. Tabin, presidente sa Samahan ng Kabataan Para sa Kabuluhang Pagbabago; ug Ma. Si Rosebel Luz, vice chair sa Kamalaya Consumer Cooperative ni-post og ad sa national dailies sayo ning tuiga nga nag-apelar ngadto sa presidente nga ili­san ang kasamtangan nga hepe sa LTO tungod sa giingong "acts inimical and prejudicial to the motoring public and to the Philippine Government." / Sunstar Pampanga