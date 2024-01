Marcos: Gisusi ang ubang paagi sa constitutional change

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niingon sa Martes, Enero 30, 2024, nga dili siya sigurado kon ang People’s Initiative (PI) magpabilin nga usa sa mga kapilian sa administrasyon sa pag-amendar sa 1987 Constitution.

Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita sa wala pa siya molupad balik sa Pilipinas gikan sa Vietnam, si Marcos niingon nga ang iyang admi­nis­trasyon nakigtambayayong sa mga kaalyado aron masusi ang labing maayo nga paagi sa pag-amendar sa Kons­titusyon.

Matod niya lakip sa ilang gisaligan mao sila si kanhi chief justice karon Executive Secretary Lucas Bersamin ug kanhi senador karon chief presidential legal counsel Juan Ponce Enrile.

“So the details have not yet been decided upon. That is precisely what we will be working on,” matod ni Marcos.

“As of now, the people’s initiative is, they’re continuing, but I don’t know if that is still one of the options that remain for us,” dason niya.

Taliwa sa nabahin nga Kongreso tungod sa mga kontrobersiya nga naglibot sa PI, giawhag ni Marcos ang Senado ug Ubos Balay Balauranan sa paghimo og mas simple nga solusyon nga dili kaayo maoy hinungdan sa kontrobersiya.

“Napupunta sa ibang usapan, eh, at nagagamit na pangpulitika itong isyu na ito. So, I’ve asked the leaders of both Houses and again, some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy,” dugang ni Marcos.

Ang people’s initiative (PI) alang sa Charter change (Cha-cha) gisaway tungod sa gitaho nga dunay mga pagpamayad baylo sa pirma.

Giakusahan si House Speaker Martin Romualdez nga maoy nagpaluyo sa monetary reward bisan pa nga balik-balik niyang gilimod ang bisan unsang kalambigitan niini.

Ang signature drive magdeterminar kon unsaon pagboto sa taas ug ubos nga chamber sa Kongreso alang sa umaabot nga inisyatiba sa Cha-cha.

Niadtong Enero 23, ang Senado nagkahiusa sa pagpirma sa usa ka manifesto nga nagsalikway sa PI alang sa Cha-cha, nga gimarkahan sa kamara nga usa ka “brazen attempt to violate the Constitution, the country and our people.”

Namatikdan niini nga ang Senado, nga adunay 24 ka mga miyembro, dili daghan ug dili makabotar nga paigo sa bisan unsang makahuluganon nga botos batok sa House of Representatives, nga adunay 316 ka mga miyembro.

Ang Senate Committee on Electoral Reforms nga gipangulohan ni Senador Imee Marcos nilusad og imbestigasyon sa mga anomaliya nga nagli­bot sa signature drive sa PI.

Sa walay paghingalan, da­yag nga gipasabot ni Senador Marcos si Romualdez, kinsa iya usab nga ig-agaw, sa iyang pamahayag nga dili angay manghilabot ang Senado sa diskusyon may kalabotan sa PI. / SunStar Philippines