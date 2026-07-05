Marcos gitawag si Eala nga inspirasyon

Mipadayag sa iyang kalipay si President Ferdinand Marcos Jr. sa nabuhat ni Pinay tennis star Alex Eala sa Wimbledon diin nahimo kining labing unang player sa nasod nga nakasulod sa fourth round sa prestihiyuso nga Grand Slam tournament.
Gipaambit ni Marcos ang maong balita nga puno sa kadasig ngadto sa mga tigbalita sa pagkahuman sa iyang opisyal nga pagbisita didto sa Vancouver, Canada.
“She really is becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos,” batbat ni Marcos. / RSC