Marcos kang Duterte: Basin epekto sa fentanyl

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niingon sa Lunes, Enero 29, 2024, nga ang mga pasangil ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga siya usa ka “drug addict” mahimo’ng epekto sa usa ka pain reliever nga iyang giinom sa dugay na nga panahon.

Sa usa ka higayon nga pakighinabi sa mga tigbalita sa wala pa siya nilarga alang sa usa ka state visit sa Vietnam, si Marcos gihangyo sa pagtubag sa akusasyon ni Duterte nga siya usa ka adik sa drugas ug kanunay nga “bangag,” usa ka lokal nga termino nga sagad gigamit sa mga Pilipino sa paghulagway sa usa ka tawo nga high sa drugas.

“I think it’s the fentanyl. Fentanyl is the strongest pain killer that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects and PRRD (President Rodrigo Roa Duterte) has been taking the drug for a very long time now,” matod ni Marcos.

“When was the last time he told us that he is taking fentanyl? Mga five to six years ago something like that. After five to six years, that has to affect the...kaya palagay ko kaya nagkakaganyan... I hope his doctors will take better care of him,” siya nidugang.

Gikataw-an ni Marcos ang isyo ug niingon nga dili niya hatagan og dignidad ang pamahayag sa kanhi Presidente.

Niadtong Disyembre 2016 dihang giangkon ni Duterte ang sobra nga paggamit sa fentanyl, usa ka pain reliever nga kasagaran gireseta sa mga pasyente sa kanser, bisan kon gilimod niya nga aduna siyay sakit. / TPM sa SunStar Philippines