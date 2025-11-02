Marcos: Mabungahon ang iyang pagtambong sa Apec

Nagkanayon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mabungahon ang iyang pagtambong sa ika-32 nga Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec).
Sa usa ka interbyu sa Philippine media delegation sa South Korea niadtong Sabado, Nobyembre 1, 2025, si Marcos niingon nga ang mga gipanghigsutan atol sa summit mao ang "labing importante."
“It's worth the fatigue and the starvation,” matod ni Marcos.
Sa hiniusang deklarasyon, ang 21 ka miyembro nga mga nasod sa Apec ningsaad nga ipadayon ang integrasyon sa ekonomiya sa rehiyon sa paagi nga gipadagan sa merkado (market-driven), lakip na ang trabaho sa Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) agenda.
Matod sa miyembrong mga nasod sa Apec magpadayon sila sa pagtinabangay aron mapalambo ang pagpaambit sa kasinatian, capacity building, business engagement, ug technical cooperation.
Kini gitumong sa pagpalig-on sa kaandam sa mga ekonomiya sa miyembro nga moapil sa taas nga sumbanan ug komprehensibo nga rehiyonal nga mga paningkamot.
Si Marcos nakigtagbo sa mga nag-una nga mga lider sa nagkalainlaing mga kompanya sa South Korea sama sa Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. (Semco), ang higanteng shipbuilding nga Hanwha Ocean, ug ang DL Group.
Ang administrasyon ni Marcos nakakuha og talagsaong P50.7 bilyones nga investment gikan sa Samsung Electro-Mechanics Philippine Corporation (Semphil) — ang una nga proyekto nga gihatagan og Presidential Incentives ubos sa Create More Act (Republic Act 12066), nga maghatag og kapin sa 3,000 ka mga bag-ong trabaho alang sa mga Pinoy.
Ang Semphil mao ang Philippine subsidiary sa Semco sa South Korea, usa ka global leader sa advanced electronics ug semiconductor technology. Ang kompanya adunay kapin sa 7,000 ka mga Pinoy nga empleyado.
Asoy ni Marcos nga kini usa ka dakong kalampusan sa mga paningkamot sa gobiyerno sa pagdani sa estratehiko, high-value nga mga investment ug paghatag og dugang quality jobs para sa mga Pinoy.
Matod ni Marcos nga ang kompanya nipasalig nga makig-uban sa daghang mga unibersidad sa Pilipinas alang sa pagbansay sa Pilipino nga mga trabahante ug pagpahigayon og research and development sa nasod. Ang proyekto gilauman nga magsugod sa komersyal nga operasyon karong Hulyo 2027. / TPM, SunStar Philippines