Marcos magpatambag ni Yulo

Nagplano si President Ferdinand ''Bongbong'' Marcos Jr. nga mangutana ni Filipino gymnast superstar Carlos Edriel Yulo kon unsa’y angayang buhaton sa gobiyerno aron mapalambo ang sektor sa paugnat sa kusog sa Pilipinas.

Positibo ang tubag ni Marcos ug sa samang higayon, iyang gipadayag ang iyang intensyon nga pangutan-on ang 4’11” nga atleta kabahin sa pagpalambo sa paugnat sa kusog sa nasod.

''Well, why not? Yeah, I don't see why not. He deserves everything that anybody is willing to give him,” tubag ni Marcos sa pangutana nga napatik sa www.gmanews.com.

“Actually dahil may monetary reward na siya, kung saan saan nanggagaling, ang talagang….. pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya ano ba ang maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics.'

Sa taas nga kasinatian ni Yulo paingon sa tumoy sa kalampusan, hugot ang pagtuo ni Marcos nga makatabang ang ideya niini alang sa kaayuhan sa paugnat sa kusog sa Pilipinas.

“Anong kailangan gawin? Do we need to change the organization? How do we... what needs to be funded?'' dugang ni Marcos.

Si Yulo, 24, nakalabni og gold medals sa iyang paboritong floor excercise ug hasta sa vault sa men’s artistic gymanstics sa Paris Games. / ESL