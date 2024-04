Marcos: Mga kalambuan sa WPS di pasagdan

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr., nisubli sa pasalig sa nasod sa pagpalambo sa kalinaw sa rehiyon taliwala sa mga panagbingkil ilabina sa West Philippine Sea (WPS), apan iyang gipasabot nga ang Pilipinas motubag gihapon sa aktuwal nga sitwasyon sa mao nga dapit.

Atol sa courtesy call sa bag-ong gitudlo nga Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa Malacañang niadtong Huwebes, Abril 4, si Marcos niingon nga dili basta-basta ibaliwala sa Pilipinas ang nahitabo sa WPS.

“When it comes to foreign policy and that we analyze geopolitics, this is the most important thing that we must find a way to keep it (WPS) at peace. That is what the Philippines will always work for,” matod ni Marcos.

“However, we also have to respond to the actual situation on the ground. They cannot cover our eyes and pretend that nothing happened,” dugang niya.

Ang China padayong nanghasi ug nanghilabot sa Pilipinas sa pagpahigayon sa naandang rotation ug resupply missions, partikular na sa Ayungin Shoal diin ang BRP Sierra Madre gituyo nga gi-ground aron pagpakita sa soberaniya sa lugar.

Ang bag-o lang nga insidente diin gibombahan sa mga barko sa China og tubig ang mga barko sa Pilipinas niresulta sa pagkaangol sa tulo ka mga personahe sa Navy ug grabeng kadaot sa barkong Pilipino.

Giinsister sa China ang ilang katungod sa soberanya sa WPS (South China Sea), nga nagdumili sa pag-ila sa usa ka arbitral nga hukom nga nag-invalidate sa ilang mga pagpangangkon.

Sa sayo pa, si Marcos namahayag nga ang Pilipinas dili mosugot, tungod kay iyang gimandoan ang mga hingtungdan nga ahensya sa Nasyonal nga Gobyerno ug mga instrumentalidad sa pagpatuman sa usa ka tubag ug countermeasure package nga “proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia.”

“We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends but we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos do not yield,” dugang niya. / TPM sa SunStar Philippines