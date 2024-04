Marcos mi-ban sa blinkers, siren sa kagamhanan nga di otorisado

Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., nipirma og kamanduan nga nagdili sa mga opisyal ug kawani sa gobyerno sa paggamit sa mga siren, blinker, ug uban pang susamang flashing device sa ilang mga sakyanan.

Gipirmahan niadtong Marso 25, 2024, ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ngalan sa Presidente, ang Administrative Order (AO) 18 nga gitumong sa paghimo og mas luwas ug mas organisado nga traffic environment.

Ang kopya sa kamanduan gi-post sa Facebook page sa Presidential Communications Office sa Huwebes, Abril 11.

Ang mando sa Presidente giluwatan human sa mga taho sa kaylap nga sayop nga paggamit sa mga siren ug blinkers sa dili otorisado nga mga sakyanan sa gobyerno, hinungdan sa pagkabalda sa trapiko.

Gihisgutan niini ang Presidential Decree 96, nga gi-issue sa amahan ni Marcos ug kaparehas sa ngalan niadtong 1973.

Ang martial law-era decree nag-limit sa “use or attachment of any siren, bell, horn, whistle or similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound, including dome lights, blinkers, and other similar signaling or flashing devices to any motor vehicle” sa opisyal nga paggamit sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, ug mga fire truck ug mga ambulansya sa ospital.

GIDILI

Ang Seksyon 1 sa AO 18 nag-ingon nga “”all government officials and personnel are hereby prohibited from utilizing sirens, blinkers, and other similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound, including dome lights, blinkers, or other similar signaling or flashing devices.”

“Unauthorized and improper use of signaling or flashing devices by government officials and employees shall be dealt with in accordance with applicable laws, rules and regulations,” kini nidugang.

Ang pagdili gipahamtang ngadto sa tanang mga opisyal ug kawani sa gobyerno gawas sa paggamit sa mga siren ug nagkidlap nga mga suga sa otorisado nga mga sakyanan sa mga emerhensya.

Gitahasan sa Presidente ang Departamento sa Transportasyon sa pag-review sa kasamtangang mga polisiya aron maseguro nga epektibo ang pagpatuman sa maong mando.

Ang direktiba magsugod dayon human sa pagmantala.

‘NO WANGWANG’

Ang susamang polisiya gipatuman sa administrasyon ni kanhi Presidente Benigno “Noynoy” Aquino III gikan sa 2010 hangtod 2016.

Si Aquino III nipagawas og no wang-wang policy, nga nag­palig-on sa pagpatuman sa PD 96.

Bisan pa sa pagtugot nga mogamit og mga siren ug blinker sa iyang convoy, wala kini gigamit ni Aquino.

Gidid-an usab niya ang iyang mga aide ug ang Presidential Security Group sa paggamit sa mga siren ug blinker sa matag higayon nga sila molihok.

Mao usab ang iyang gi-order alang sa iyang kabinete ug sa uban niyang mga kawani. /TPM sa Sunstar Philippines