Superbalita Cebu

Marcos mi-congratulate dayon ni Eala

Marcos mi-congratulate dayon ni Eala
MANILA. President Ferdinand Marcos Jr.PCO image
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Gipadayag sa Malacañang kagahapon, Martes, Agusto 4, 2026, nga “grabe ang kalipay” ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. human sa makasaysayong paglabni ni Filipina tennis ace Alex Eala sa kampyunato sa Mubadala DC Open sa Washuington DC, USA.

Sa usa ka press briefing, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nagkanayon nga dihadiha, gi-congratulate ni Marcos si Eala sa dakong ka­lampusan niini.

“Alam naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Ms. Alex Eala ay talagang buhos ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa pinag-uusapan kung iimbitahin muli pero alam natin

na sobrang maligaya ang Pangulo sa pagkapanalo ni Ms. Alex Eala,” pamahayag ni Castro.

Sa miaging buwan, giabi-abi ni Marcos si Eala isip pinasidunggang dinapit sa Malacañang human sa impresibo niining kampanya sa 2026 Wimbledon Championships sa England, ang gikonsiderar nga labing prestihiyusong tennis tournament lukop kalibotan. / ESL

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