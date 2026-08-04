Marcos mi-congratulate dayon ni Eala

Gipadayag sa Malacañang kagahapon, Martes, Agusto 4, 2026, nga “grabe ang kalipay” ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. human sa makasaysayong paglabni ni Filipina tennis ace Alex Eala sa kampyunato sa Mubadala DC Open sa Washuington DC, USA.
Sa usa ka press briefing, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nagkanayon nga dihadiha, gi-congratulate ni Marcos si Eala sa dakong kalampusan niini.
“Alam naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Ms. Alex Eala ay talagang buhos ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa pinag-uusapan kung iimbitahin muli pero alam natin
na sobrang maligaya ang Pangulo sa pagkapanalo ni Ms. Alex Eala,” pamahayag ni Castro.
Sa miaging buwan, giabi-abi ni Marcos si Eala isip pinasidunggang dinapit sa Malacañang human sa impresibo niining kampanya sa 2026 Wimbledon Championships sa England, ang gikonsiderar nga labing prestihiyusong tennis tournament lukop kalibotan. / ESL