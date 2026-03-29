Marcos miawhag sa mga Pinoy mamalandong sa Semana Santa

Giawhag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino sa paghangop sa pagpamalandong, kaluoy, ug panaghiusa samtang ang nasod naghandom sa Semana Santa.
Sa iyang mensahe alang sa Semana Santa, gipasiugdahan ni Marcos ang dili mapanas nga mensahe sa sakripisyo ug pagtuo nga nakagamot sa kinabuhi ni Hesu-Kristo.
Matod niya, kauban siya sa tibuok katawhang Pilipino sa paggahin og panahon alang sa pahuway ug espirituhanong pagpamalandong niining usa sa labing sagrado nga panahon sa Kristiyanismo.
Gihatagan niya og bili ang pagkamahinungdanon sa paghandom sa "walay sukod nga gugma" ni Kristo, nga gipakita pinaagi sa iyang pag-antos, kamatayon, ug pagkabanhaw.
“In this solemn season, we remember the immeasurable love of Jesus Christ who offered His life in perfect obedience to the will of the Father. From His triumphant entry into Jerusalem, to the suffering of the Cross at Calvary, and finally to the glory of His Resurrection, we witness a love so powerful that it embraces human suffering and conquers even death,” asoy ni Marcos.
“The Passion of Christ reminds us that true greatness is not found in power, but in sacrifice; not in privilege, but in service; and not in comfort, but in the courage to carry the burdens of others,” dugang niya.
Giawhag usab niya ang publiko sa pagbag-o sa ilang pasalig sa paghigugma ug pagserbisyo sa uban, ilabi na sa mga panahon sa kalisod. Sumala ni Marcos, ang mga buhat sa kaluoy ug dili pagkahakog makatabang sa pagpabiling buhi sa espiritu sa mensahe ni Kristo ug makapalig-on sa moral nga pundasyon sa katilingban.
Nagpahayag usab og paglaum si Marcos nga ang paghandom sa Semana Santa maghatag og kadasig sa mga Pilipino sa pag-atubang sa mga hagit uban ang pagpaubos, pagpadayon, ug pagtuo. / TPM / SunStar Philippines