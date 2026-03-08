Marcos mibiyahe paingon sa US
Nigikan niadtong Dominggo sa buntag, Marso 8, 2026, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa usa ka "working visit" sa Estados Unidos.
Gitakdang motambong si Marcos sa sunodsunod nga diplomatikong mga kalihukan, hilabi na alang sa partisipasyon sa Pilipinas sa mahinungdanong mga aktibidad sa United Nations (UN).
Lakip niini ang espisyal nga session sa UN General Assembly ug ang ika-70 nga session sa Commission on the Status of Women, nga pulos ipahigayon sa headquarters sa UN sa New York.
Gilauman nga ipresentar ni Marcos ang baruganan sa Pilipinas bahin sa dagkong mga isyu sa kalibutan, hilabi na ang nagpadayong tensyon ug makabalakang kahimtang sa tawhanong katungod sa Middle East.
Gilauman usab nga manawagan ang Presidente sa mga partido nga nalambigit sa kagubot nga mobalik sa lamesa sa panaghisgot ug motuman sa internasyunal nga balaod, samtang naghatag og gibug-aton sa proteksyon sa mga sibilyan.
Una nang gipahayag sa Malacañang nga ang biyahe ni Marcos sa US giisip nga usa ka oportunidad alang sa nasod nga mapalig-on ang diplomatikong presensya niini sa UN ug mapalambo ang mga inisyatiba sa nasod bahin sa kalinaw, gender equality, ug internasyonal nga kooperasyon.
Nakatakdang mobalik si Marcos sa Pilipinas karong Marso 11. / TPM/SunStar Philippines