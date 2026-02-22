Marcos mihimakak nga giagni si Robredo alang sa 2028 election

Gipahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Sabado, Pebrero 21, 2026, nga ang iyang pagbisita sa Naga City, Camarines Sur—ang balwarte sa iyang kanhi kaatbang nga si Mayor Leni Robredo—lunlon alang sa serbisyo publiko ug walay sagol nga pamolitika.
Nibisita si Marcos sa Naga City aron susihon ang programa sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga Oplan Kontra Baha (OKB), nga nagtumong sa pagpanglimpyo sa mga agianan sa tubig sa maong dapit.
Si Robredo ug uban pang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan, maoy nisugat kang Marcos ug ni DPWH Secretary Vince Dizon.
“Hindi namin pinag-uusapan ‘yun. Alam mo, I think the mayor (Robredo) will agree with me na ano, serbisyo muna bago politika,” matud ni Marcos sa dihang gipangutana sa usa ka interbyu mahitungod sa posibleng alyansa sa politika alang sa 2028 nga nasudnong eleksyon.
“The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni,” dugang niya.
Ang pink nahimong opisyal nga kolor sa kampanya ni Robredo niadtong 2022 presidential election.
Sa iyang bahin, matud ni Robredo nga ang pagbisita ni Marcos dugay na nga nakaplano pipila ka bulan ang milabay, ug wala pa gani siya kaabot og usa ka tuig isip mayor sa Naga City.
“Marami pa kaming gagawin,” si Robredo niingon.
Ang pagbisita ni Marcos sa Naga City nahitabo pipila ka adlaw human gideklara ni Bise Presidente Sara Duterte ang iyang tinguha sa pagdagan pagka-presidente sa 2028.
Gisusi sa Presidente ang Sagop Creek sa Barangay Triangulo ug Sitio Magaya-gaya Creek sa Barangay Concepcion Pequeña, diin kasamtangang gihimo ang dredging, pagpanghipos sa basura, ug pagpanglimpyo nga kabahin sa paningkamot sa kagamhanan sa pagsulbad sa sige-sige nga pagbaha sa mga dapit nga anaa sa Bicol River Basin.
“These are the beginnings of the perennial na flood problem here in Naga and in the rest, actually along the Bicol River. Alam naman natin ito’y ang basin. Maraming mga construction, hindi lamang ‘yung private sector construction kundi ang pagpagawa nito ng mga ibat-ibang — ‘yung linipat ang dinaanan ng tubig kaya naging mas grabe,” sumala sa presidente.
Gitudlo sa Presidente ang baga nga "siltation" o ang pagpundok sa lapok ug balas, nga maoy nakapamabaw og maayo sa sapa ug nakapamenos sa kapasidad niini sa pagdawat og tubig, hinungdan sa sige-sige nga pagbaha sa maong dapit.
Matud ni Robredo nga ang pipila ka mga dapit nga wala bahaa kaniadto ang apektado na karon.
Gikutlo ni Marcos ang mga kausaban sa palibot ug ang nagkadako nga epekto sa "climate change."
Iyang gipasiugda nga determinado ang kagamhanan sa pagsulbad sa pagbaha sa siyudad apan miangkon nga gikinahanglan niini ang usa ka komprehensibo ug dugay nga pamaagi.
“Malaking trabaho ito. It will take time but marami na tayong mga intervention na puwedeng gawin… This is only the beginning,” matud ni Marcos.
“Talagang naging critical ito eh, especially with the storms that came in. We know that Bicol is always the pathway of the storms. The immediate problem that we saw…is ‘yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganoon karami,” dugang pa niya.
Ang operasyon sa OKB sa Naga City, nga nagsugod niadtong Pebrero 18, 2026, gikatakdang mahuman sa Hulyo 31, 2026. Ang maong inisyatiba naglangkob sa 29 ka mga sapa ug "creeks" ug duha ka lanaw, nga nagdumala sa kinatibuk-ang gidaghanon sa tubig nga moabot ngadto sa 26,621,370.51 cubic meters.
Ang proyekto naglakip usab sa pagpanglimpyo ug paghawan sa "drainage system" sa siyudad nga moabot ngadto sa 250.51 kilometros ang gitas-on, diin gilauman nga makuha ang 75,152.19 cubic meters nga lapok o deposito.
Aron suportahan kining maong operasyon, ang DPWH ug ang lokal nga kagamhanan nag-deploy og 27 ka dredging units, 30 ka dump trucks, ug 1,525 ka personnel nga kompleto sa mga "protective gear."
Sa iyang pagbisita sa Naga City, gitunol usab ni Marcos ang pundo alang sa rehabilitasyon ug "retrofitting" sa Jesse M. Robredo Coliseum (JMRC), nga gipangalan sa mitaliwan nga bana sa mayor.
Pormal nga gitunol sa Presidente ang usa ka Special Allotment Release Order (Saro) nga nagkantidad og P500 milyones aron pundohan ang pagpalig-on ug modernisasyon sa coliseum. Lakip niini ang pagbutang og "community kitchen" nga makahimo sa pagpakaon og linibo ka tawo panahon sa katalagman, pagpaayo sa mga pasilidad sa sanitasyon, pag-upgrade sa atop, ug pagpalig-on sa istruktura niini.
Ang pundo maglakip usab sa pagpaayo sa drainage system aron malikayan ang pagbaha, ug ang pagdugang og mga dapit alang sa "medical response" panahon sa mga emerhensya. /TPM/SunStar Philippines