Marcos mimando na sa total ban sa Pogo, online gaming

Nipagawas og executive order (EO) si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagmando sa dinaliang pag-ban sa tanang offshore ug internet gaming sa nasod.

Si Marcos niisyu sa EO 74 niadtong Biyernes, Nobiyembre 8, 2024 nga nagpalig-on sa klarong pagdili sa mga opera­syon sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo), o Internet Gaming Licenses (IGL) subay sa iyang gipahayag sa State of the Nation Address niadtong Hulyo 22.

Gitumbok sa EO ang pagtuon nga gihimo sa Department of Finance (DOF) nga nagpakita nga ang mga aktibidad sa Pogo mas labaw kay sa ekonomikanhon ug sosyal nga mga benepisyo nga makuha gikan sa industriya sa Pogo tungod sa mga risgo ug negatibo nga mga sangputanan, sama sa pagtaas sa gidaghanon sa krimen, pagkawalay kalig-on sa katilingban, ug pagpahimulos sa huyang nga mga tawo nga nakig-uban kanila.

Usa ka taho gikan sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nagpakita usab nga ang Pogos giila nga delikado sa money laundering, pagpang­limbong, ug uban pang illegal nga kalihokan sa panalapi, ug busa naghatag ug dakong hulga sa integridad sa nasudnong sistema sa panalapi.

“The high reputational risks associated with Pogo/IGL ope­rations deter foreign investment and tourism, undermi­ning the efforts of the National Government in promoting the country as a safe and sustainable investment and tourism destination,” ti­pik sa EO.

“The State has the para­mount duty to safeguard national security, maintain public order, uphold the rule of law, protect the safety of its citizens, and ensure the integrity of the social fabric of the dugang sa EO.

Ang tanan nga Pogos/IGLs ug uban pang mga operasyon sa duwa sa gawas sa baybayon ug uban pang mga serbisyo nga may kalabotan sa dula sa gawas sa baybayon/auxiliary/ancillary nga adunay giisyu nga mga lisensya, ang mga permiso gilauman nga hingpit nga mohunong sa mga opera­syon, lakip ang pagtapos sa ilang mga kalihokan sa Disyembre 31, 2024 o mas sayo pa.

Ubos sa EO, usa ka Technical Working Group on Employment Recovery and Reintegration ang pagahimuon aron matubag ang epekto sa nahisgotang pagdili sa mga apektadong sektor sa ekonomiya ug pagsiguro sa reintegrasyon sa mga nawad-an nga mga trabahanteng Pilipino.

Apil na niini ang paghatag og tabang ug safety nets alang sa displaced Filipino workers sama sa upskilling ug reskilling programs.

Si Marcos niisyu og mga direktiba sa nasudnong ahensya sa gobyerno isip tubag sa dinaliang Pogo operations nga pagdili.

Gimandoan niya ang Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), Philippine Drug Enforcement Agency, ug uban pang ahensya sa pagpatuman sa balaod nga pakusgon ang ilang mga pa­ningkamot batok sa mga illegal nga Pogos/IGLs ug uban pang operasyon ug serbisyo sa duwa sa gawas sa bayba­yon.

Ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) gimandoan sa pagtabang sa TWG sa Anti-Illegal Offshore Gaming Operations sa pagsiguro sa kooperasyon sa homeowners associations aron maseguro ang dili pagdaghan sa Pogo/IGL ug uban pang offshore gaming operations ug mga serbisyo sa mga subdivision, condominiums ug uban pang mga kalamboan sa real estate.

Ang Departamento sa Turismo gitahasan sa pag-moni­tor sa mga establisemento ug pasilidad sa turismo aron masiguro nga dili kini maga­mit alang sa Pogo/IGL ug uban pang mga operasyon o serbisyo sa duwa sa gawas sa baybayon.

Sa sayo pa, ang Philippine National Police (PNP) niingon nga aduna pay mga 100 ka illegal nga Pogo nga naglihok sa nasod, kasagaran sa National Capital Region.

Matod pa nga ila usab nga gi-monitor ang pagkabungkag sa Pogos, tungod kay nag-ope­rate na kini sa mas gagmay nga mga unit, nga nag-okupar sa mga residential area aron dili ma-detect. / TPM / SunStar Phi­lippines