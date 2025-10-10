Marcos mimando og dinaliang assistance alang sa Davaoeños

MANILA – Gimanduan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga ahensya sa kagamhanan nga segurohon ang kaluwasan sa mga residente human sa kusog nga linog nga niigo sa Davao Oriental ning Biyernes sa buntag, Oktubre 10, 2025.
Sa pamahayag ni Marcos nga human sa iyang mando, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), Office of Civil Defense (OCD), Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Coast Guard (PCG), ug tanang hingtungdan nga mga ahensya kasamtangang nag-assess sa sitwasyon sa mga dapit nga naigo sa linog.
Iyang gitino nga kining mga ahensya sa gobiyerno daling nipatuman usab sa mga evacuation sa coastal areas, gi-activate ang emergency communication lines, ug nakig-coordinate sa mga lokal nga kagamhanan aron pagsiguro nga ang tabang makaabot sa tanan nga nanginahanglan.
“Search, rescue, and relief operations are already being prepared and will be deployed as soon as it is safe to do so. The Department of Social Welfare and Development is pre-positioning food and non-food items, while the Department of Health is ready to provide emergency medical assistance,” matod ni Marcos.
“To our kababayans in the affected regions, please stay alert and calm. Move to higher ground and stay away from the shore until authorities declare it safe. Follow all instructions from your local disaster councils and barangay officials. Your safety is our top priority,” dugang sa Presidente.
Sa usa ka press conference, si Brigadier General Randulf Tuaño, kinsa chief sa Philippine National Police (PNP) Public Information Office, nisulti nga nakasinati og mga pagkaputol sa kuryente ug nag-undang-undang ang communication lines sa apektadong mga dapit, hilabi na sa Davao ug Caraga nga mga rehiyon.
“Para po sa road conditions nila sa Caraga meron pong isang daan doon ito po ‘yung Magsaysay Bridge (in Butuan City) na kung saan ito po ay impassable sa ngayon,” batbat ni ni Tuaño.
Matod ni Tuaño nga nagpadayon pa ang assessment, hilabi na sa mga kabtangan nga nangadaut. / TPM / SunStar Philippines